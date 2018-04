Café Köln draait tapkraan weer open KERSVERSE UITBATERS BELOVEN UNIEKE INTERIEUR TE BEHOUDEN JONATHAN BERNAERTS

26 april 2018

02u33 0 Antwerpen Café Köln, de bekende bruine kroeg op de Stadswaag, is weer open. Kersverse uitbaters Carl en Tamara beloven het unieke



interieur van de zaak te behouden. De stamgasten zijn opgetogen: zij hebben hun vaste stek terug. "Ik wist de laatste tijd niet zo goed



waarnaartoe."

Café Köln aan de Stadswaag werd in de jaren 50 opgestart door een Duitse dame. Sindsdien is de zaak onveranderd gebleven. Het rokerige interieur, het massief houten meubilair, de postkaartjes aan de muur geven de zaak al decennialang een charmante uitstraling.





De jongste jaren kreeg café Köln het moeilijk: de populariteit van de Stadswaag als uitgaansgelegenheid ging achteruit, het rookverbod in de horeca werd ingevoerd en de vaste stamgasten stierven uit. De uitbaatster besliste eind vorig jaar uiteindelijk om de boeken neer te leggen.





Café Köln bleef vijf maanden gesloten. Tot afgelopen zaterdag de tapkraan weer openging. Kersverse uitbaters Carl Ruyts en Tamara Van Lien, die ook op het Falconplein een café openhouden, vielen onlangs als een blok voor de bruine kroeg op de Stadswaag. En de vaste stamgasten, die nemen ze er maar wat graag bij.





"Het was de brouwer van ons café (Falcon) die vertelde dat café Köln over te nemen stond", vertelt Carl. "We zijn een kijkje komen nemen en waren meteen enthousiast. De omgeving van het Stadswaag is prachtig, het is echt een pittoresk pleintje. Als we dit niet nemen, gaat er een ander mee aan de haal, dachten we. Omdat ik de eigenaar van het pand ken, was de deal eigenlijk snel beklonken."





Opfrissen

Uiteraard stond het interieur van café Köln Carl en Tamara erg aan. "Het is zo kenmerkend voor café Köln dat we er eigenlijk niets aan willen veranderen", zeggen Carl en Tamara. "Natuurlijk gaan we hier en daar wat opfrissingswerken uitvoeren. Aan het sanitair bijvoorbeeld. We zijn sinds vorige week zaterdag open en eind mei willen we alles helemaal klaar hebben."





Vaste klanten

Intussen hebben de vaste klanten van café Köln moeiteloos hun weg naar hun vertrouwde stel weer gevonden. "Natuurlijk ben ik gelukkig dat café Köln weer open is", zegt een oudere klant. "Ik woon hier vlakbij en wist de laatste niet zo goed waarnaartoe. Om in de studentencafés in de buurt te duiken, ben ik wat te oud geworden."