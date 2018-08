Café Kamyon weer open na vergunningsperikelen 01 september 2018

02u42 0

Café Kamyon, de zomerbar aan de Beatrijslaan op Linkeroever, is weer open. Bij een controle door de politie naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast twee weken geleden, bleek de zaak niet in orde te zijn met een aantal vergunningen. Ondertussen heeft de uitbater zich in regel gesteld.





Dit weekend staan er nog geen echte evenementen gepland, vanaf volgend weekend wordt het oorspronkelijke programma weer op gang getrokken met onder meer een kinderkermis.





De uitbater heeft beslist dat optredens vanaf nu altijd eindigen om 22 uur. (BJS)