Café Fortunia heet nu 'De Zeven Zonden' 14 april 2018

Vierenveertig jaar lang werd de Fortunia door dezelfde dame uitgebaat, maar sinds Gerda Michiels zes maanden geleden op pensioen ging, stond het kleine cafeetje aan de Eiermarkt leeg. Tot nu, want Sharon Reestman (23) blaast de zaak onder de naam 'De Zeven Zonden' nieuw leven in. "Ik sta al van mijn 14 jaar in de horeca. Ik heb lang in het Bell's café in Sint-Niklaas gewerkt en ook in de Exter in Deurne. Maar mijn grote droom was toch vooral een eigen zaak", zegt Sharon. "Twee jaar lang heb ik naar een geschikt pand gezocht. Deze zaak heeft het allemaal voor mij: een goede locatie met in de zomer veel passage, een vast cliënteel en het café is klein genoeg om het alleen te runnen. Gelukkig kan ik op de drukke momenten ook op mijn zus Auwke rekenen." De houten toog is het enige wat nog herinnert aan de Fortunia, want de vloer, de muren en het volledige meubilair werden veranderd door Sharon. "Gerda heeft het wel al gezien én goedgekeurd. Ook haar vaste klanten hebben de weg naar De Zeven Zonden al gevonden, daar ben ik wel blij om." Op vrijdagavond is het feest in de Zeven Zonden van 17u tot 19u, tijdens het happy hour zijn er gratis borrelhapjes en een glaasje cava voor alle vrouwen. (DILA)