Café dicht wegens drugshandel

14 december 2018

17u29 0 Antwerpen Het college bevestigde vandaag het besluit van de burgemeester om café Konak in de Julius De Geyterstraat twee maanden te sluiten. De zaak moet twee maanden dicht wegens drughandel.

Het café verraadde zichzelf want er vonden geregeld vechtpartijen plaats en de buurt had ook te kampen met lawaaioverlast en dubbelparkeerders, op twee jaar tijd spaarden ze zo’n twintigtal PV’s. Op 18 oktober 2018 viel de politie dan ook binnen in het café op het Kiel. Een aanwezige vriend van de zaakvoerder, was in het bezit van 20 dosissen van een halve gram cocaïne en een grote som cash geld. Hij verklaarde later ook dat hij drugs verhandelde vanuit het café. Ook de zaakvoerder was aanwezig en in het bezit van een grote som cash geld. Meerdere klanten kwamen de inrichting binnen met een of meerdere biljetten van 20 euro in de hand, de gangbare prijs voor een dosis drugs. Zij weigerden daarvoor een verklaring af te leggen. De reeds aanwezige klanten waren niets aan het consumeren in het café.