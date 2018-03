Café d'Anvers pakt uit met Sven Väth 19 maart 2018

02u38 0

Voor wie er nog mocht aan twijfelen, Café d'Anvers is nog lang niet dood. De club lokt zelfs week na week grote internationale dj-





namen naar de Verversrui. Op 30 maart komt Kim Ann Foxxman van Hercules & Love Affair de boel verblijden, twee dagen later is het de beurt aan Eats Everything, een zwaargewicht uit de Britse bass en house scene. Op 14 april komt de Italo-Amerikaanse dj Tennis langs en op 20 april vecht Dj Dave Clarke 'The Battle of Britain' uit met onder meer Adamski, Lena en Deas. Op 27 april is het aan Alan Fitzpatrick en Luigi Madonna die met Midfield een dikke clubhit scoorde en op 28 april staat met Sven Väth een van de absolute Duitse technopioniers op het podium. Papa Väth zweert nog steeds bij vinyl en wordt geroemd om zijn urenlange sets die minitieus worden opgebouwd tot de dansvloer volledig loos gaat. Vooral zijn Cocoon label nights op maandagavond in Amnesia Ibiza zijn al jaren legendarisch.





Tickets voor al die sets zijn te koop via de website van de club. (DILA)