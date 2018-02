Café d'Anvers dient bouwplan in voor megabordeel 03 februari 2018

03u22 0 Antwerpen De eigenaar van Café d'Anvers heeft een aanvraag ingediend bij de stad om de club te slopen en er een soort van megabordeel met 61 kamers voor prostituees te bouwen. "De sluiting is zeker niet voor morgen", zegt eigenaar Pim de Rhoodes. "Zie het eerder als een plan B".

Café d'Anvers lokt al 28 jaar nachtraven en feestneuzen naar het hartje van het Schipperskwartier. Eigenaar Pim de Rhoodes heeft in december een bouwaanvraag ingediend om er 61 peeskamertjes te bouwen. "Het is niet zo dat het slecht gaat met Café d'Anvers", zegt Pim. "We hebben ups and downs gekend, maar nu loopt het goed."





Het zijn eerder de moeilijke relaties met de stad die de Nederlander een plan B doen uitdokteren. "Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze buurt, nu anderhalf jaar geleden, is dit gebied ingekleurd als woongebied, geen horecagebied", zegt Pim. "Wij hebben daar destijds bezwaar tegen ingediend, samen met club Publik. Het gevolg van dat RUP is wel dat we om de vijf jaar, bij de toekenning van een nieuwe Vlarem milieuvergunning, helemaal worden doorgelicht en dat een nieuwe vergunning altijd geweigerd kan worden. Als er morgen een nieuw stadsbestuur verkozen wordt, kan de wind ook ineens anders staan", vervolgt Pim. "Daarom ben ik, samen met een architect, een alternatief beginnen uittekenen." Dat alternatief wordt een soort tweede Villa Tinto met 61 kamertjes. "Maar wel gezelliger."





Voor Dj Smos, die meer dan 25 jaar resident was in de club en er nog geregeld achter de draaitafels staat, komen de plannen als een verrassing. "Ik hoor voor het eerst van die plannen. Café d'Anvers is een legendarische zaak die vasthoudt aan haar core business: house muziek. Enkel voor de unieke setting, een zestiende- eeuwse kerk midden in de hoerenbuurt, blijven mensen terugkomen. Drie maand geleden werd nog een nieuw management aangesteld dat grote internationale dj namen en veel volk naar de club weet te lokken."





Een Roemeens meisje dat een kamer huurt naast Café d'Anvers heeft geen schrik van ruim zestig nieuwe concurrentes. "Wie geen goede service geeft, komt niet aan de bak. Zolang die nieuwe meisjes niet onder de prijs werken, zijn ze welkom. Het belangrijkste is dat de kamers proper zijn en dat je er onder veilige omstandigheden kan werken." (DILA)