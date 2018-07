Café Au Lait wordt Café Lukaku HORECAZAAK WAAR MAMA ROMELU WERKTE, KLAAR VOOR BELGIË-JAPAN DAVID ACKE & DIETER LIZEN

02 juli 2018

02u24 2 Antwerpen Nergens anders zullen de goals van Romelu Lukaku vanavond tegen Japan zo gevierd worden als in Café Au Lait aan de oude Beurs. "Terwijl hun mama hier werkte, oefenden Jordan en Romelu hun voetbaltricks voor de deur."

Voya Jakovlevic legt de laatste hand aan de tricolore versiering in Café Au Lait. De cocktailkroeg achter het stadhuis maakt zich op voor de wedstrijd België-Japan en daarbij zullen vooral de prestaties van Romelu Lukaku vol enthousiasme gevolgd worden. Drieëntwintig jaar geleden begon Herman Poupaert, die eveneens Congolees bloed heeft, met het café samen met de Servische Antwerpenaar Voya Jakovlevic en Dimitri Mbonimpa, van Burundese afkomst. Het publiek dat er komt dansen, is al even verscheiden als het trio uitbaters. "We waren één van de eerste echt multiculturele cafés van de stad en zijn dat nog altijd", zegt Herman Poupaert.





Met bal op de stoep

Net in dat café dat iedereen met open armen ontvangt, kwam Adolphine Bolingoli, de mama van Romelu en Jordan Lukaku terecht. "Ze heeft hier vijf jaar gewerkt. Heel vaak kwamen dan zowel Jordan als Romelu mee", zegt Herman. "Terwijl mama binnen aan het werk was, speelden haar jongens met de bal op de stoep voor het café. Romelu moet ongeveer een jaar of acht geweest zijn". Op dat moment speelde Romelu bij de jeugd van Rupel Boom.





Draaien op feestje

Terwijl mama Lukaku werkte in het café, verbleef Hicham El Mzairh (toen 22) daar af en toe. De sp.a-politicus, ook bekend als dj Bubba, kwam in België als dakloze toe in januari 1999. Herman gaf hem onderdak en liet hem af en toe draaien in het café. "Ik oefende overdag in het café, terwijl mama Lukaku aan het werken was. Ze hield vooral van Michaël Jackson en Madonna en Afrikaanse muziek", zegt Hicham. "Af en toe trapte ik samen een balletje met Romelu en Jordan." Drie jaar geleden werd Hicham gecontacteerd door de entourage van Lukaku met de vraag of hij op het verjaardagsfeest van zijn mama wilde draaien. "Romelu had een boerderij in Limburg afgehuurd", zegt Hicham. Het was heel bijzonder voor mij om in die anders heel gesloten wereld terecht te komen. Blijkbaar kwam Romelu met allemaal kleine doosjes af. Ik dacht dat het chocolade was, maar het waren allemaal iPhones die hij als cadeautje had gekocht voor zijn neven en nichten."





"Met Romelu heb ik sporadisch nog contact via Facebook", zegt Herman. "Maar vooral Jordan hoor ik nog regelmatig en zie ik ook nog af en toe nog eens. Het is niet dat dit nu een supporterscafé is voor Romelu maar de spits wordt toch nu net met iets meer aandacht gevolgd dan de andere Duivels. Ik wilde Café au Lait niet profileren als voetbalcafé, maar nu die eerste ronde achter de rug is en de Belgen zo geweldig spelen, kan je niet anders dan er in mee gaan en daarom hebben we dit keer het café ook versierd", zegt Herman. Wie de match wil volgen in de Antwerpse thuishonk van de Lukaku's weet dus waarheen.