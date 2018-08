Cadixwijk krijgt eigen kasseienkoers 08 augustus 2018

02u51 0

Liefhebber kunnen op zaterdag 1 september deelnemen aan de allereerste Cadix Koers, een individuele tijdrit van 5 kilometer. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Er is ook leuke randanimatie en een kinderkoers. De Cadix Koers is een individuele tijdrit op kasseien en wordt georganiseerd door Wielervrienden De Pelikaan. Het parcours loopt over de kasseien van de Cadixwijk. Elke deelnemer krijgt een professionele tijdsopmeting.





Deelname aan de Cadix Koers kost 5 euro. Inschrijven op voorhand is verplicht. (BJS)