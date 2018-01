Cadix Stedelijk Lyceum in finaleronde met filmpje over darmkanker 27 januari 2018

03u36 0 Antwerpen Het Cadix Stedelijk Lyceum mag naar de grote finale van het 'No-x-cuse' project met hun filmpje rond mensen sensibiliseren over darmkanker.

Studenten van het zesde jaar Multimedia maakten in groepjes verscheidene filmpjes. Na een interne stemronde kozen de leerlingen voor het filmpje van Tineke Haverhals (19) en Laura Janssens (18).





Opa

Opvallend detail: in het filmpje komt de familie van Laura aan bod. Haar opa strijdt namelijk zelf tegen de ziekte. Laura: "Niemand van mijn klas wist dat mijn bompa zelf strijdt tegen de ziekte. Ik sprak erover met Tineke of ze het zag zitten om het filmpje met mijn familie te maken. Zij ging meteen akkoord en mijn familie zag het ook direct zitten. Ze vonden het een mooi initiatief."





Emotie

Alle leerlingen kregen vooraf informatie over de ziekte en hoeveel mensen er met de ziekte te maken krijgen. "We besloten meteen niets met dat cijfermateriaal te doen omdat dat niet blijft hangen. We wilden een emotionele boodschap brengen. Kanker treft niet alleen de patiënt, maar heel zijn of haar omgeving. En dat is wel gelukt, denk ik. We mogen trots zijn op ons filmpje", vindt Tineke.





Het Cadix Stedelijk Lyceum neemt het nu op tegen twee andere scholen uit Vlaams-Brabant, Limburg of West-Vlaanderen.





Alle filmpjes zijn te bekenen via www.facebook.com/pg/noxcuseproject/videos/. Een stem uitbrengen kan door te liken of kan ook door de video te delen. (ADA)