Cadeautje van de bank: Antwerpenaar krijgt 20.000 euro om te beleggen (en mag wat overblijft in eigen zak steken) ADA

06 november 2018

13u27 0 Antwerpen Antwerpenaar Filip Orens (32) krijgt 20.000 euro van BinckBank om vrij te beleggen op de beurs. BinckBank wil zo de vooroordelen weerleggen dat alleen financieel experts en beursgoeroes zouden kunnen beleggen.

Het taboe rond beleggen verbreken, dat is het doel dat BinckBank met dit experiment voor ogen heeft. “Voor veel mensen is de beurs een mysterie, iets onbekend. En dat zorgt er vaak ook voor dat ze er schrik van hebben. Met dit experiment willen we tonen dat iedereen kan beleggen. Het maakt meteen duidelijk dat je ook met een beperkte kennis je eerste stappen kan wagen”, zegt Stijn Ceelen, Country Manager bij BinckBank. Filip Orens krijgt daarom 20.000 euro dat hij mag beleggen de komende maanden. Na de bekendmaking van het experiment, enkele weken geleden, volgde een kleine stormloop van gegadigden. Bijna 1000 geïnteresseerden stelden zich kandidaat. Na de inschrijvingsfase, werden drie kandidaten geselecteerd.

In het dagelijks leven is Filip operationeel directeur van Eurotyre, een franchiseketen van bandencentrales. “Tijdens mijn studies heb ik wel wat geleerd over beleggen en dat boeide me wel. Toen nam ik me voor dat te gaan doen maar uiteindelijk komt dat er zoals bij zoveel Belgen niet van. Dit is de ideale kans om meer kennis op te doen over het beurswezen,” vertelt hij. Alvorens hij de stap zet naar de beurs, wil Filip eerst de midterms in Amerika afwachten. “Amerikaanse verkiezingen hebben altijd een grote invloed op de beurs. Hoewel het mijn geld niet is, wil ik er toch op een verantwoorde manier mee omspringen. Ik ga dus geen onnodige risico’s nemen.” Het experiment loopt vijf maanden. Na die periode mag Filip zijn winst houden. “De bedoeling is dat ik met die winst, en hopelijk is die er, verder op de beurs blijf inzetten.”

Via Facebook kan het publiek de prestatie van Filip volgen en zijn beleggingsbeslissingen beoordelen. Volgers kunnen zelf ook 5.000 euro winnen door enkele vragen correct te beantwoorden.