Buurtcomité wil geen extra studentenkoten meer 06 juli 2018

02u32 0 Antwerpen Een verbouwingsproject van vijftig studentenkamers in de Lange Nieuwstraat lokt kritiek uit bij het buurtcomité Stadscampus. "Er is al een overvloed, de groei moet stoppen", zegt woordvoerder Philippe Vosters.

Vastgoedontwikkelaar Mopro renoveert momenteel een groot pand in de universiteitsbuurt. Het bedrijf kreeg daarvoor in maart vorig jaar een vergunning. Het aantal studentenkoten in het gebouw bedroeg vroeger twintig, maar dat worden er vijftig. Philippe Vosters (buurtcomité Stadscampus) wéét dat er een vergunning is afgeleverd. "We kunnen het niet tegenhouden. We willen wel al jaren een stop in studentenkamers. Volgens de beleidsvisie van de stad mag de kotdichtheid maximaal 40 procent bedragen van het totaal aantal woningen in de verschillende bouwblokken."





Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA) die ook bevoegd is voor stadsontwikkeling, nuanceert. "We hebben dit renovatieproject in de Lange Nieuwstraat vergund om twee redenen: het pand is enkel geschikt om er studentenkamers onder te brengen en aan de overzijde van de straat hebben we twintig koten geschrapt. Dat complex heeft plaats gemaakt voor gezinswoningen. Netto is er dus een toename van tien studentenkamers: dertig extra aan de ene kant, twintig minder aan de overzijde. Het voordeel is dat je nu alle koten in één pand concentreert."





"De stad heeft geen fout gemaakt, maar een betere communicatie zou veel frustratie hebben voorkomen", besluit Vosters. (PHT)