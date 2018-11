Buurtbioscoop De National is verzegeld De stad sluit cinema in Lange Beeldekensstraat na aanhoudende vergunningsproblemen BJS

21 november 2018

18u44 0

Buurtbioscoop De National is verzegeld. De stad heeft het pand gesloten na aanhoudende vergunningsproblemen. “De National blijft dicht, tot ze volledig in orde zijn.”

Wie bioscoop De National in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord wil betreden, is eraan voor de moeite: het pand is sinds woensdag verzegeld. Die beslissing werd genomen door de (onafhankelijke) Antwerpse milieuambtenaar nadat de recherche leefmilieu van de lokale politie problemen aan de kaak had gesteld.

“De uitbaters van De National is meermaals duidelijk gemaakt dat ze met álles in orde moesten zijn vooraleer er evenementen mochten plaatsvinden”, legt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen, uit. “Er zijn verschillende overlegmomenten geweest en de uitbaters hebben zich altijd bereid getoond om zich in regel te stellen. Helaas zijn ze nog steeds niet in orde. Er zijn bijvoorbeeld problemen met de administratie. Maar belangrijker: De National is niet brandveilig en er zijn problemen met de akoestiek. Het betreft een oud gebouw in een drukbevolkte wijk. Dus bij het minste lawaai is er geluidsoverlast. De National blijft voorlopig dicht, tot ze volledig in orde zijn.”

Stefan De Virgilio, afgevaardigd bestuurder én bezieler van De National, geeft toe dat niet alles volgens plan verloopt. “Vorige week heeft een theatergezelschap in De National een activiteit gehouden, terwijl de vergunningen niet in orde waren. Das was de aanleiding om het pand ‘zonder pardon’ te verzegelen. We zijn volop bezig met alles in orde te brengen. Morgen komt bijvoorbeeld de brandweer ter plaatse voor controles op de brandveiligheid.”

De National werd gebouwd in 1918 en ontpopte zich tot een populaire uitgaansplek, want naast filmvertoningen werden er ook toneelstukken en dansfeesten georganiseerd. In maart 1973 ging de bioscoop echter failliet. Het gebouw stond daarna eerst jaren leeg, waarna het verschillende invullingen kreeg.

Tot voor kort wist bijna niemand in Antwerpen meer dat Cinema National nog bestond. Dat veranderde in december 2016, toen Stefan De Virgilio het dak van het naburige filmhuis Klappei een kapotte dakgoot moest herstellen. Sindsdien zijn hij en een team van vrijwilligers bezig met het leeghalen en schoonmaken van het gigantische pand.

In september 2018 zou De National haar heropening (en haar honderdste verjaardag) vieren, maar de festiviteiten gingen niet door wegens problemen met de vergunningen. “Als ik had geweten dat het in ere herstellen van De National zo’n gevecht zou worden, had ik er wellicht nooit mee begonnen”, zucht Stefan De Virgilio.