Buurtbewoners naar rechter tegen bouw parking Zuiderdokken 26 februari 2018

02u34 0 Antwerpen Drie buurtbewoners van de Gedempte Zuiderdokken stellen een rechtszaak in tegen de stad over de bouw van de ondergrondse parkings onder het plein.

"De bouwvergunning is afgeleverd op onwettige basis aangezien het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Binnenstad door de Raad van State onwettig is verklaard. Dit betekent dat de bestemming van de Zuiderdokken niet gewijzigd is, deze nog steeds parkzone zijn, waar niet in gebouwd mag worden", zegt Inge De Bisschop, een van de drie.





Het trio stelt ernstige vragen bij de financiering van het park dat er moet komen na de bouw van de parkings.





'Landmark'

"Wij willen dat de stad erkent dat er, op een dikke 500.000 euro na, geen geld is opgenomen in de meerjarenplanning van deze legislatuur en dat er dus geen enkele garantie is dat het park, dat ons al dertig jaar beloofd wordt, er ook effectief zal komen. De stad verkoopt de heraanleg van het plein onder het mom van een nieuwe landmark en een groot park, maar eigenlijk bouwen ze gewoon parkings. Ter vergelijking, voor het Droogdokkenpark op het Eilandje, werd wél 22 miljoen euro ingeschreven in 2017 in de meerjarenplanning."





Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde benadrukt dat er een budget van 25 miljoen werd goedgekeurd en dat het geld de volgende legislatuur moet vrijgemaakt worden. "Dat is ook niet ongebruikelijk bij projecten van deze omvang."





Volgende week worden trouwens de definitieve plannen voor het park voorgesteld, na een participatieproject van twee jaar.