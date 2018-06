Buurtbewoners geven elkaar de hand in nieuw kunstwerk 06 juni 2018

02u49 0 Antwerpen Gegoten handdrukken uit gips, dat is het nieuwe kunstwerk voor Expo2018 in de Solvynstraat. Een kunstwerk voor én (letterlijk) door de buurt want het zijn de buurtbewoners die model stonden.

Weinig kunstwerken die echt persoonlijk zijn voor een buurt, maar daar slaagde kunstenaar en buurtbewoner, Ab de Nijs Bik, duidelijk wel in. Hij bracht verschillende voorzieningen uit de wijk Markgrave samen. Zowel de leerlingen van KOCA , voor autistische en dove kindjes, de kinderen van de kribbe 'vrienden van Dory', het blindeninstituut De Markgrave als de senioren van residentie Arthur deden mee. Vier heel verschillende groepen gaven mekaar letterlijk de hand om ze dan in een mal te steken. Meer dan tien minuten moesten de deelnemers hun handen in de koude gelei steken. En daar was iedereen erg enthousiast over. "Ik vond het fijn dat ik niet op mijn eentje mijn hand erin moest stoppen maar het samen met iemand anders kon doen. We geven zo letterlijk de vriendschap en warmte door. Als blinde is het niet altijd gemakkelijk om uit je cocon te komen. Dankzij het project maakte ik kennis met heel wat andere mensen", liet Kris van De Markgrave optekenen.





De koude gelei was een begin, daarna werden er gipsafdrukken van de handen gemaakt. Die werden door de kunstenaar samengebracht in één geheel.





Markgrave is de vijfde wijk die een uniek kunstwerk ontvangt voor Expo2018, alle wijken in de postcode 2018, Zurenborg en Brederode komen nog aan de beurt. (NBA)