Buurt wil dat stad Stadspark in ere hersteld 23 augustus 2018

02u41 0

Buurtbewoners van het Stadspark die zich verenigd hebben via het buurtnetwerk Hoplr, willen juridische stappen nemen om de stad te dwingen, het park terug in ere te herstellen. Groen wil ondertussen ook een deftig investeringsplan voor het Stadspark.





Groen verwijt het stadsbestuur het huidig beheersplan niet uit te voeren en te veel te besparen op de groendienst. "Jarenlang heeft men amper geïnvesteerd in het Stadspark en in de groendienst in het algemeen", zegt Tom Van den Borne, schepen voor Groendomein in district Antwerpen. "De besparingen op personeel zijn zwaar aangekomen bij die groendienst. Er is wel een beheersplan opgesteld voor het Stadspark en daar zijn dan amper middelen tegenover gesteld. Als je niet investeert in een juweel als het stadspark, dan gaat dat gestaag achteruit."





Groen wil daarom een echt investeringsplan. Ze willen dat de groendienst opnieuw versterkt wordt met extra personeel, de verlichting moet aangepakt worden, vuilbakken, banken en ander meubilair moet vervangen worden. De parkwegen moeten in ere hersteld worden. De Louiza Marialei moet heraangelegd worden als statige toegang. En de parkvijver moet zijn oorspronkelijk waterpeil terug krijgen. En dat alles zal vanaf volgend jaar de taak zijn van het district dat de bevoegdheid overneemt van de stad. (NBA)