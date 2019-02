Buurt trekt ten strijde tegen renovatie studentenflats Ten Prinsenhove philippe truyts

28 februari 2019

19u42 0 Antwerpen De renovatieplannen van studentenhome Ten Prinsenhove in hartje stad lokken stevig protest uit. Een 70-tal buurtbewoners heeft een bezwaarschrift ingediend. “De hoogte en het volume van het complex vloeken met de mooie historische wijk rondom”, zegt hun woordvoerder Filip Reyntjens, professor aan de UAntwerpen. “Breek het af.”

Drie jaar geleden moest het twaalf verdiepingen tellende studentenhome aan de Koningstraat sluiten. Het bleek brandonveilig. Projectontwikkelaar L.I.F.E. zag er nog toekomst in en verkreeg van de stad een erfpacht voor vijftig jaar. Tegen het academiejaar 2020-2021 zouden er dan 160 vernieuwde wooneenheden klaar zijn: vooral studentenkamers van 22 tot 35 m² als een aantal grotere flats van 55 m² voor kortverblijvers.

Vijf jaar

Het bezwaarschrift van de buurtbewoners zou die planning flink kunnen doorkruisen. “De kans dat we nu ons gelijk halen, is klein”, erkent Filip Reyntjens. “Maar als men niet naar ons luistert, gaan we blijven procederen. En dan zijn we voor misschien vijf jaar vertrokken. Dit draait om het algemeen belang van de wijk en de stad. Niet enkel de toren, maar het gehele complex stoort. Historische rooilijnen zijn brutaal onderbroken en het ontbreekt aan open ruimte. Ik weet het: de toren staat er al bijna vijftig jaar. Het vergunnend bestuur kan hem niet laten slopen. Maar de vergunning weigeren: dát kan men wel.”

Reyntjens hoopt dat de stad, de projectontwikkelaar en de universiteit eens samenzitten. “Dan kunnen ze met frisse blik aan een andere oplossing werken.” Lees: een minder volumineuze nieuwbouw, liefst niet te hoog, zou de wijk beter dienen.

Bij de UAntwerpen wil men liever geen commentaar kwijt. De erfpachtprocedure is immers achter de rug. Reyntjens wijst er tot slot op dat die erfpacht werd toegekend toen de universiteit al op de hoogte was van de bezwaren in de buurt.