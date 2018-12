Buurman riskeert leven om gezin uit brand te redden: “Moeder dacht dat haar dochtertje dood was” Patrick Lefelon

12u52 10 Antwerpen Bij een brand in de Commandant Weynsstraat zijn vannacht een moeder en haar twee kinderen levensgevaarlijk gewond geraakt. Zij worden in een kunstmatige coma gehouden. De man van het gezin is er minder erg aan toe. Buurman Sylvain Annecour en zijn vrouw Cindy riskeerden hun leven om de buren te redden.

Rond 4.30 uur merkte Sylvain Annecour de brand op aan de achterkant van de woning van zijn buren, vlakbij het ziekenhuis Hoge Beuken. Sylvain belde de bewoner van het brandende huis, maar Thomas Eyskoot nam zijn gsm niet op. “Ik dacht dat zij niet thuis waren. Zij gaan geregeld naar familie in Nederland.”

Sylvain maakte dan andere buren wakker. “Ineens hoorde ik achter de deur bij Thomas toch geroep ‘Help, help’. Ik beukte de deur in en daar stond Thomas. Hij was verstijfd van angst. De rook en de hitte was verschrikkelijk. Ik heb Thomas mee naar buiten getrokken. Dan hebben wij natte doeken voor onze mond gebonden en zijn de trap op gegaan. Moeder Sandra kwam als eerste uit de slaapkamer gestrompeld. De kindjes waren nog in de kamer. Sandra dacht dat haar dochtertje Jennifer (7) al overleden was.

Ondraaglijke hitte

Samen met vader Thomas heb ik Sandra en haar zoontje Justin (9) naar buiten geholpen. Dan wilde ik terug naar binnen, maar die hitte was ondraaglijk. Ik kon niet meer. Vader Thomas is dan toch de kamer binnen geraakt en heeft zijn dochtertje buiten gebracht. Halverwege de trap was hij op het einde van zijn krachten. ”

Op dat moment kwam de echtgenote van Sylvain, Cindy, ter hulp. Zij nam het kleine meisje over en bracht het in veiligheid. “Het meisje ademde nog wel maar reageerde op niets meer”, vertelt ze. “Het zoontje was ook versuft en zag zwart van de rook. Hij bedankte mij wel: ‘Dank je, ik kon niet meer ademen’. Zowel de mama als de papa waren verdwaasd door de emoties. De hulpdiensten hebben hen onmiddellijk in de ambulance gelegd. ”

Cindy en Sylvain duimen vooral voor de kindjes. Sylvain: “Ik heb al andere zware branden meegemaakt. Dit was de eerste keer dat er kinderen in gevaar waren. Dat geeft je toch een boost aan energie. Je pakt die natte doek, denkt aan niets meer en gaat dat huis binnen. De rook en die hitte kunnen je niet tegenhouden. Nu maar hopen dat iedereen het haalt. Ik duim vooral voor de kleine Jennifer, want zij leek er mij het ergst aan toe.”