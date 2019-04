Busverkeer verstoord door plotse werkonderbreking chauffeurs philippe truyts

02 april 2019

Het busverkeer in de stad Antwerpen is momenteel verstoord door een werkonderbreking. Volgens De Lijn is een aantal chauffeurs binnengereden voor een infovergadering van de vakbonden in stelplaats Zurenborg. De volgende stadslijnen ondervinden mogelijk hinder: 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33, 40, 142 en 762. Alle trams en streeklijnen naar de stad rijden wel normaal.

