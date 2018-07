Bussen 600 en 700 volgen vandaag nieuw traject 05 juli 2018

02u50 0

De trajecten van bussen 600 en 700 worden dan toch aangepast. Vanaf vandaag zullen ze een ander traject volgen van de Rooseveltplaats naar het noorden van de stad. Met de nieuwe trajecten wil De Lijn de opgelopen rijtijden aanpakken. Die zijn het gevolg van een nieuwe fase van de werken aan de Leien. De buschauffeurs, maar ook de reizigers, klaagden steen en been. De chauffeurs dreigden zelfs de stad niet meer binnen te rijden. De vakbonden hebben het nieuwe voorstel unaniem goedgekeurd na een overleg met de directie. De bussen van bundel 600 verlaten de Rooseveltplaats via de Italiëlei en volgen die tot aan de Noorderplaats. De bussen voor het atheneum verlaten de Rooseveltplaats voortaan via de Van Stralenstraat, en niet meer langs de Osystraat. (NBA)