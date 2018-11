Buschauffeur schoffeert collega’s met spotprent van Mohammed Redactie

14 november 2018

20u06 0 Antwerpen Een spotprent waarop de profeet Mohammed langs achter wordt genomen door een lachend varken zorgt voor commotie bij de 110 buschauffeurs van De Polder. Dat is de grootste onderaannemer van De Lijn in Antwerpen.

Chauffeur F. postte de cartoon op zijn Facebookpagina. Een allochtone collega reageerde boos met: “Een beetje respect is niet veel gevraagd.” Andere collega’s, onder wie een vakbondsman, reageerden dat eerst de allochtonen respect moeten tonen voor Vlaamse waarden zoals Sinterklaas en de kerstmarkt.

Discussie breidt uit

De discussie breidde zich de dagen nadien uit op de werkvloer. Sinds gisteren zijn zowat alle chauffeurs van De Polder op de hoogte. Enkele tientallen stuurden een mail naar directeur Joris Larosse van De Polder om hun ongenoegen te uiten.

Directeur Joris Larosse: “Ik weet van de commotie. Onze juristen zoeken uit of wij als werkgever mogen ingrijpen. Deze man werkt bij ons maar de omstreden spotprent is gepost in zijn vrije tijd op een Facebookpagina waar De Polder niets mee te maken heeft. Hij is zelf geschrokken van de reacties en heeft de prent verwijderd. Morgenochtend wordt chauffeur F. op kantoor verwacht om uitleg te geven. Pas daarna beslist de directie of er sancties komen.”

Directeur Larosse heeft gisteren ook De Lijn ingelicht over het incident. “Ik heb De Lijn verzekerd dat er geen gevolgen zijn voor de dienstverlening. Alle bussen rijden gewoon uit.”