15 november 2018

Een chauffeur van busmaatschappij De Polder, de grootste onderaannemer van De Lijn, heeft ontslag genomen nadat hij een spotprent van de profeet Mohammed had gepost op Facebook. De cartoon zorgde voor veel spanning met de allochtone chauffeurs bij De Polder. “Wij hebben in onderling akkoord afscheid genomen van onze medewerker”, zegt directeur Joris Larosse van de Polder

Chauffeur F. had vorige week een spotprent gedeeld waarop de profeet Mohammed langs achter werd genomen door een lachend varken. Allochtone collega-buschauffeurs van F. hadden dat gezien op zijn publieke Facebook-pagina en hun ongenoenen geuit. De dagen nadien breidde de verontwaardiging zich uit en zorgde voor een gespannen sfeer bij de 110 collega’s van De Polder.

De directie van De Polder nodigde chauffeur F. gistermiddag uit voor een gesprek.

Directeur Joris Larosse: “De man heeft de impact van sociale media onderschat. Hij verklaarde dat hij deze commotie helemaal niet gewild had. Maar hij zag ook in dat het zo niet verder kon. In onderling akkoord hebben wij het arbeidscontract beëindigd. Dat is voor alle partijen de beste oplossing. Zowel voor de man als voor De Polder als werkgever is dit een les. ”

Chauffeur F. werkte 9 jaar voor De Polder en reed veel ritten voor De Lijn. De openbare vervoersmaatschappij De Lijn volgde het conflict gisteren van dichtbij.

Woordvoerder Tom Van de Vreken: “Ook al gaat het om een medewerker van een onderaannemer, dan nog geldt onze niet-discrimintatiecode die De Lijn jaren geleden voor zijn personeel heeft ingevoerd. Bij De Lijn werken 8.000 medewerkers van 40 verschillende nationaliteiten. Wij verwachten van iedereen, ook van onder onderaannemers, respect voor collega’s en klanten met een andere cultuur of een ander geloof.”