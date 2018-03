Buschauffeur (46) gewond na klap tegen wagen 06 maart 2018

Een personenwagen en een bus van vervoersmaatschappij De Lijn zijn gisterenavond tegen elkaar geknald op het Kiel in Antwerpen. De 24-jarige bestuurster van de personenwagen wou de snelweg op rijden aan de Kolonel Silvertopstraat op het moment dat in de tegenovergestelde richting de lijnbus kwam aangereden. De bestuurster van de bus (46) kon een aanrijding niet meer voorkomen en knalde tegen de achterkant van de personenwagen. Door de klap kwam de bus tegen een verlichtingspaal terecht en kwam uiteindelijk tot stilstand in de berm rechts van de weg. De buschauffeur werd gewond naar het ziekenhuis vervoerd, maar verkeerd buiten levensgevaar. Er zaten geen passagiers op de bus. De personen in de betrokken wagen kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeersellende tijdens de avondspits. Richting Antwerpen was de weg volledig afgesloten, men kon wel nog de snelweg oprijden. (BSB)