Bus- en tramregeling aangepast voor Ronde 30 maart 2018

Door de start van de Ronde van Vlaanderen zijn er zowel zaterdag als zondag enkele kleine wijzigingen voor bus en tram in Antwerpen. Het gaat om de tramlijnen 4 en 7, en buslijn 36. Tram 4 rijdt zaterdag en zondag via zijn gewone route naar de Groenplaats, en keert terug naar de Bolivarplaats via Meirbrug, Mechelseplein en Leien. Vanaf de Bolivarplaats volgt tram 4 opnieuw zijn gewone reisweg naar Hoboken. Tram 7 wordt zaterdag en zondag ingekort tot Sint-Pietersvliet.





De haltes Brouwersvliet en MAS worden niet bediend op zaterdag van 6 uur tot 9 uur en zondag van 9.30 uur tot 12 uur. Tijdens het afsluiten van de Waaslandtunnel rijdt bus 36 alleen op Linkeroever. De haltes Rooseveltplaats, Sint-Jansplein, Tunnelplaats en Vermeylenlaan worden niet bediend op zaterdag van 6 uur tot 10.30 uur en zondag van 8.30 uur tot 12 uur. Reizigers kunnen naar het stadscentrum met tramlijnen 3, 5, 9 en 15 vanuit de haltes Halewijn en station Van Eeden. (ADA)