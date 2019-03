Burgers kiezen wat ze belangrijk vinden tijdens eerste startmoment van de Burgerbegroting Annelin Marien

10 maart 2019

16u10 0 Antwerpen Vandaag vond het eerste startmoment van de Burgerbegroting voor het district Antwerpen plaats. Tijdens acht startmomenten, nog tot 21 maart, kunnen bewoners van het district enkele thema’s kiezen waarvan zij het belangrijk vinden dat erin wordt geïnvesteerd, uit 68 thema’s zoals bijvoorbeeld cultuur, sport of jeugdwerk. Uiteindelijk zal er 1,4 miljoen euro verdeeld worden over 12 thema’s, tijdens deze zesde Burgerbegroting.

Op het eerste startmoment zijn er, door het slechte weer, iets minder bewoners komen opdagen dan normaal. Zo’n veertig mensen waren aanwezig op het eerste startmoment in het Districtshuis, en zij kozen, in groepjes van zes, enkele thema’s die voor hen belangrijk zijn. En die thema’s zijn geworden: huiswerkbegeleiding, fietsvriendelijke straten, interculturele projecten, projecten voor de anderstalige nieuwkomer en kindvriendelijke pleinen. Dat zijn de enige thema’s die vandaag verkozen zijn met meer dan één stem. Enkele nieuwkomers, zoals klimaatprojecten en tuinstraten, haalden niet genoeg stemmen, maar David Michiels van de Burgerbegroting merkt toch een stijgende interesse voor de groene thema’s.

Er komen nog zes andere startmomenten, elke bewoner heeft dus nog tot 21 maart de kans om mee over de thema’s te beslissen. “Vandaag was er toch weer een mooie steekproef van de bevolking aanwezig”, zegt David Michiels. “Jong en oud, mensen in een rolstoel, mensen met of zonder hoofddoek,... Iedereen die interesse heeft, mag zich inschrijven.” De 12 thema’s die het meest gekozen zijn tijdens de acht startmomenten, gaan door naar het districtsforum. Daar wordt uiteindelijk 1,4 miljoen euro verdeeld over de gekozen thema’s.