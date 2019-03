Burgerlobby PRO richt afdeling op in Antwerpen Jan Aelberts

21 maart 2019

16u49 0 Antwerpen De burgerlobby PRO heeft een afdeling opgericht in onze provincie Antwerpen. Of PRO ook deelneemt aan de verkiezingen van mei dit jaar, is nog niet duidelijk.

PRO streeft in de eerste plaats naar meer inspraak van de burger. Die moet volgens PRO actief betrokken worden bij het beleid. PRO is onder meer voorstander van het Zwitsers model van het organiseren van referenda over hete hangijzers, die voorafgegaan worden door een grondig debat en waarbij online gestemd wordt met een elektronische identiteitskaart. De groep laat haar verkiezingsprogramma deels bepalen door de resultaten van een online bevraging die ze van 30 maart tot 5 mei organiseert. In Antwerpen wordt Yves Bruggeman verantwoordelijk, politiek secretaris van PRO en de auteur van ‘Tijd voor een burgerlobby’, het werk dat de groep inspireerde.

