Burgerlijst kiest op originele wijze rangschikking 31 augustus 2018

02u43 0

Leen Schelfhout (39) voor de stad en Christophe Patyn (28) voor het district Antwerpen: dat zijn de twee lijsttrekkers die de Burgerlijst donderdag op unieke wijze heeft gekozen. "Elke kandidaat maakte zijn ideale lijst en met de computer hebben we de volgorde laten berekenen die het minste weerstand opriep", zegt Thomas Goorden, de bezieler van de Burgerlijst die zelf geen kandidaat is.





Mensen met een verleden bij politieke partijen komen er niet in bij de Burgerlijst. De burgerbeweging wil politieke beslissingen bij de burger brengen via transparantie en échte inspraak. Elke Antwerpenaar moet kunnen meewerken aan beslissingen voor de stad. Uiteindelijk trekt de Burgerlijst met 19 kandidaten voor de stad en 11 voor het district Antwerpen naar de kiezer.





Leen Schelfhout is moeder van drie kinderen. Ze werkt als adviseur taalbeleid op AP Hogeschool. "Dit is een hele eer. De eerste plaats is héél gedragen. Ik had me al flink ingezet, nu zet ik alles op alles om in de gemeenteraad te geraken. Daar moeten we de stem van de burger brengen. Want de stad is van hen, niet van politici." (PHT)