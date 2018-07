Burgerlijst: "Dit was picknick, geen betoging" 24 juli 2018

De 'Burgerlijst' trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met 20 à 25 kandidaten. Een picknick van zeven kandidaten in het Rivierenhof liep zondag uit op ruzie met de parkwachter. "Hij dreigde met een GAS-boete, verwijzend naar een verbod op politieke manifestaties in het park. Terwijl dit een picknick voor vrienden en familie was", zegt woordvoerder Thomas Goorden.





"We hingen ons spandoek tussen twee bomen, zodat mensen die wilden komen picknicken, ons konden vinden", aldus Goorden. "De parkwachter zei eerst dat het geen probleem was. Tien minuten later keerde hij terug. Hij vroeg wat de Burgerlijst was. 'Ha, een kieslijst. Politiek mag niet in een park. Pak maar in', zei hij. Anders riskeerden we een GAS-boete. Maar we picknickten, we deelden geen flyers uit en we manifesteerden niet."





De Burgerlijst schrijft nu de gouverneur aan.





"Regels worden op een hoopje gegooid, waardoor een parkwachter een politieke beweging zomaar haar fundamentele rechten ontneemt."





Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke voor vier provinciale groendomeinen, verdedigt de parkwachter. "Publiciteit maken in een van onze parken, is verboden. Dat staat in artikel 7 - paragraaf H - van het reglement. Dat vind je aan elke toegang. De deputatie kan een toelating geven. Maar er was geen aanvraag ingediend." (PHT)