Burgerbewegingen: "Maak van volledige overkapping én modal shift prioriteit"

Burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal willen dat het volgende stadsbestuur de volledige overkapping van de Antwerpse ring en de 'modal shift' helemaal bovenaan de prioriteitenlijst plaatst. Ze hebben daarvoor een memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld.

Een stemadvies brengen de burgerbewegingen niet uit, omdat ze sowieso willen samenwerken met de coalities die overal aan de macht zullen blijven of komen.





In de plaatst hebben ze een memorandum opgesteld. Daarin vragen ze het toekomstige bestuur onder meer om bij de Vlaamse regering te waken over de volledige overkapping van de Antwerpse ring (tegen 2030).





Daarnaast moet elke gemeente uit de bredere vervoersregio zich volgens de burgerplatformen engageren om een modal shift mogelijk te maken. "Dat kan door onder meer het STOP-principe te verkiezen (voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer), samen 500 kilometer aan nieuwe fietspaden aan te leggen, wijkcirculatieplannen in te voeren en de verdere uitbouw van het openbaar vervoersnetwerk te ondersteunen."





Tot slot wordt gepleit om op termijn voor een ban op dieselwagens. "Onderzoek heeft uitgewezen dat de uitstoot van NO2 en dieselroet dan met bijna de helft zou afnemen."





Zondag organiseren de burgerbewegingen het 10 Stoetenfestival. Tien stoeten van tien vervoersmiddelen (te voet, fiets, tram, bus, motor, auto, trein, waterbus, skates of step) verzamelen dan op een andere locatie en vertrekken vandaaruit naar Spoor Oost. (BJS)