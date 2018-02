Burgemeesters krijgen meldpunt voor criminele bendes 02 februari 2018

02u52 0 Antwerpen Burgemeesters in de provincie Antwerpen krijgen een meldpunt bij de federale politie waar zij verdachte horecazaken of vastgoedtransacties kunnen aangeven.

Indien achter die verdachte zaken een criminele bende schuilgaat, kan de politie daarover informatie uitwisselen met de burgemeester. Hij kan dan zelf optreden door bijvoorbeeld een vergunning te weigeren of in te trekken.





Het systeem is vooral bedacht om drugsbendes, maar ook motorbendes of mensensmokkelaars aan te pakken.





Met name burgemeester Bart De Wever en zijn partij N-VA dringen al lang aan op dit soort 'gewapend bestuur'. Hij wil zelf kunnen optreden tegen eethuizen, loungebars, autoverhuurfirma's of opbrengsteigendommen die eigendom zijn van drugsbendes. Nu moet een burgemeester vaak wachten tot het einde van het gerechtelijk onderzoek voor een verdachte zaak gesloten wordt.





Minister voor Binnenlandse Zaken Jan Jambon zal het Antwerpse meldpunt, dat officieel het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum heet, aanstaande maandag opstarten. Het wordt bemand door drie medewerkers van de federale politie. (PLA)