Burgemeester laat skateverbodsbord aanpassen Actie Jongsocialisten lijkt vruchten af te werpen NBA

12 november 2018

10u50 7 Antwerpen Het recente skateverbod op het Groen Kwartier blijft de gemoederen beroeren. De Jongsocialisten eisten deze ochtend dat het verbod ingetrokken zou worden. De burgemeester laat het bord aanpassen maar vraagt wel respect voor het monument en de rust van buurtbewoners.

De Jongsocialisten Antwerpen voerden maandag actie in de wintergang van het Groen Kwartier in Antwerpen tegen het nieuwe verbodsbord dat schepen Van Campenhout (N-VA) liet plaatsen voor skaters uit de buurt. De Jongsocialisten vinden het hallucinant dat een schepen zich voor de kar laat spannen van enkele anonieme buurtbewoners en wijzen er fijntjes op dat de afstand tussen het Groen Kwartier en het stadspark meer dan twee kilometer of omgerekend een half uur wandelen is.

Het stoot hen ook tegen de borst dat er een bord wordt gehangen dat wel heel hard lijkt op een verbodsbord, maar geen enkele juridische basis heeft. “In Berchem en wijk Haringrode is het Groen Kwartier de enige plek waar jongeren de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Dat anonieme buurtbewoners van de duurste appartementen in Antwerpen een bevoegd schepen gebruiken om deze jongeren openbare ruimte te ontzeggen is ongehoord! De schepen zou juist meer ruimte moeten voorzien voor jongeren, in de plaats dit van hun af te nemen”, zegt initiatiefnemer Anton Obbels.

De Jongsocialisten vragen dan ook met aandrang aan de schepen om dit bord terug weg te nemen en meer ruimte voor jongeren te creëren. Ze plaatsten als ludieke actie alvast hun eigen verbodsbord voor de buurtbewoners en roepen ondertussen de jongeren op om te blijven skaten.

Het kabinet van Van Campenhout laat echter weten dat ze niets te maken hebben met het verbodsbord. “Het is de buurtregisseur die in actie is geschoten op basis van meldingen en klachten. Er is op een gegeven moment gekozen om een bord te hangen met als doel sensibilisering, ontrading en toeleiding naar locaties die geschikt zijn voor skaters. Het skaten zorgt voor overlast. En ook de ondergrond van het monument is hier niet geschikt voor, het monument wordt dus beschadigd door het skaten”, klinkt het bij de stad. Op vraag van de burgemeester zal het bord wel worden aangepast, zodanig dat het duidelijk wordt dat het geen expliciet skateverbod betreft maar skaters wel respect moeten tonen voor het monument en voor de rust van de buurtbewoners. Met andere woorden: het verbodsteken zal worden weggelaten.