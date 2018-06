Burgemeester Kasterlee crasht op Antwerpse Ring 18 juni 2018

02u37 0 Antwerpen Burgemeester en Vlaams parlementslid Ward Kennes (CD&V) van het Kempense Kasterlee heeft zondagavond een zwaar ongeval gehad op de Antwerpse ring.

Hij was met zijn wagen op weg naar Zaventem om daar om 19.30 uur de vlieger naar Bordeaux te nemen voor een uitstap met het Parlement. Maar op de Antwerpse Ring liep het plots fout. Op de kruising van de A12 en E19 in de richting van Gent belandde Ward Kennes met zijn wagen plots links van de rijbaan om op z'n dak terecht te komen. Hij geraakte met behulp van passanten nog zelf uit de wagen. "Ik ben ingedommeld en toen ik wakker werd, heb ik vermoedelijk een ruk aan het stuur gegeven." Ward Kennes moest ook een ademtest afleggen, maar die was negatief. Er waren bij het ongeval geen andere voertuigen betrokken. Ward Kennes werd na het ongeval met de ziekenwagen overgebracht naar het UZA in Edegem. Daar moest hij op de spoed wachten op het verdict wat uiteindelijk naast wat blutsen en builen een gebroken sleutelbeen bleek te zijn. Ward Kennes had nogal een druk weekeinde. "Tot zaterdagnamiddag zat ik nog in Den Haag voor een aantal vergaderingen", zegt Ward Kennes. "Daarna had ik nog twee activiteiten in Kasterlee. Zondagmorgen had ik dan ook nog twee loopevenementen." (VTT/JVN)