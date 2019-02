Burgemeester De Wever en schepen Beels vechten robbertje schaak uit ADA

27 februari 2019

16u58 0 Antwerpen 120 leerlingen uit veertien scholen zakten af naar het FelixArchief om het tegen elkaar op te nemen tijdens Antwerpen Schaakt. Voor de gelegenheid waagden ook burgemeester De Wever en schepen Beels zich nog eens aan een partijtje.

Het is ondertussen de zevende keer dat 120 kinderen uit een veertien Antwerpse scholen het tegen elkaar opnemen tijdens een partijtje schaken tijdens Antwerpen Schaakt. Het team van Stedelijke Basisschool Via Louiza zet al zeven jaar op rij haar schouders onder dit toernooi. Ze geloven dat een spelletje schaak een positieve invloed heeft op de leer- en zelfontwikkeling van kinderen. “Wij geloven dat heel veel eindtermen vervat zitten in een spelletje schaak. Ik denk aan inzichten verwerven, strategisch denken maar evengoed fair play”, vertelt directeur Eddy Palmers. “Wat ooit begon als een uurtje schaakles tijdens de middagpauze, is nu gegroeid tot een naschoolse activiteit voor zij die willen. We hebben zelfs een schaakcoach.”

Steeds meer schakers

Drie keer per week organiseert juf Kim schaaklessen tijdens de middagpauze. Meester Julian van schaakclub Brasschaak begeleidt op maandag schaaklessen in de tweede en de vierde klas. “Het aantal schakers op school groeit jaarlijks. We zijn ondertussen met zo veel dat we de groep moeten opsplitsen. We leren de kinderen basisprincipes aan, maar eigenlijk leren ze vooral van elkaar. We vinden het belangrijk dat onze kinderen ook eens de kans krijgen om te schaken tegen kinderen die ze niet kennen”, vertelt juf Tanya.

Burgemeester Bart De Wever en schepen voor Onderwijs Jinnih Beels mochten het tornooi openen. Zij namen het tegen elkaar op. “Ik hoorde van Jinnih dat ze erg goed is en ik heb al al lang niet meer geschaakt. We zullen zien,” zei de burgemeester waarop Beels koeltjes zei: “Ik ben helemaal niet goed. De burgemeester dekt zich al in voor het geval hij zou verliezen.”