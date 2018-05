Burgemeester bezoekt muziekstudio River Side 09 mei 2018

De mannen achter River Side Studio op Linkeroever zijn in hun nopjes: zij kregen Antwerps burgemeester Bart De Wever en zijn entourage op bezoek. De Wever waagde zich niet aan een opnamesessie, maar gaf de jongens enkele welgemeende complimenten. "Hij was heel enthousiast over ons project en zei dat we op hetzelfde elan moesten voortgaan", zegt Charly Badibanga. De muziekstudio opende in februari de deuren in een voormalig scoutslokaal op de terreinen van voetbalploeg City Pirates. Op Linkeroever kunnen jongeren er hun artistieke talenten ontplooien. Er wordt ook huiswerkbegeleiding voorzien. Antwerp-speler Jelle Van Damme is peter van het project. (BJS)