Burgemeester Bart De Wever schrijft vondeling Arthur in: “Vanaf vandaag is hij een echte sinjoor” Jan Aelberts

20 maart 2019

15u27 0 Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft vondeling Arthur laten inschrijven in het bevolkingsregister op de Burgerlijke Stand. Dat laat hij weten via een post op Facebook.

Arthur werd twee weken geleden te vondeling gelegd in de hal van een flatgebouw in Antwerpen. De Wever is voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en dus de officiële voogd van het kind. In die functie liet hij de kleine Arthur inschrijven in het bevolkingsregister. “Vanaf vandaag is hij een echte sinjoor”, zegt De Wever op Facebook.

