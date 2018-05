Buitenlandse studenten ontdekken haven 04 mei 2018

02u27 0

Studenten uit veertien landen verspreid over vijf continenten nemen deel aan de derde editie van Maritime Supply Chains Course van de Universiteit Antwerpen. De opleiding biedt academisch en vooral praktijkgericht onderwijs en onderzoek aan. De provincie Antwerpen ondersteunt de cursus. Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie en Internationale Samenwerking, verwelkomde de studenten aan de Kieldrechtsluis. "De Universiteit Antwerpen is een wereldspeler onder de academische instellingen rond maritieme- en transporteconomie."





Student Farzadpour Atefeh uit Iran is erg onder de indruk. "Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Het is een unieke gelegenheid om contacten te leggen die later van pas kunnen komen." (ADA)