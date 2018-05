Buitenlanders ontsnappen niet meer aan LEZ-boetes 25 mei 2018

Buitenlanders die met vervuilende auto's de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) binnenrijden, zullen dan toch kunnen worden beboet. Een gestemd amendement van Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) maakt dat mogelijk. De Europese lidstaten moeten de tekst nog wel goedkeuren.





Dat buitenlanders door de mazen van de LEZ glippen, is al langer een frustratie van het Antwerps stadsbestuur.





"Dat komt omdat Europese lidstaten niet verplicht waren om persoonsgegevens uit te wisselen die gekoppeld zijn aan een nummerplaat", zegt Kathleen Van Brempt. Maar nu is er dus haar amendement dat het Europees parlement heeft goedgekeurd. "Het amendement kadert in de herziening van de richtlijn over het Europese wegentolsysteem en de automatische uitwisseling van gegevens om die tol te handhaven. Dan betaal je volgens het aantal afgelegde kilometers."





Steden als Antwerpen, Brussel en binnenkort ook Gent zullen dankzij de gegevensuitwisseling buitenlandse voertuigen die niet aan de LEZ-voorwaarden voldoen, een boete kunnen geven. (PHT)