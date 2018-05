Buildrager krijgt plek op Schengenplein 29 mei 2018

03u00 0 Antwerpen Als havenarbeiders op tafel kloppen, luistert de hele gemeenteraad. Het standbeeld van de Buildrager, dat nu verwezen in een depot van het Openluchtmuseum Middelheim staat, verhuist voor 1 november naar het Schengenplein op het Eilandje.

"Het is de eerste keer dat het college een advies van het gemeenschappelijk vakbondsfront steunt", triomfeerde PVDA-fractieleider Peter Mertens maandag. De Buildrager dateert van 1950. Het stelt een dokwerker voor en stond tot het begin van de renovatie van het stadhuis aan de Suikerrui. Jaarlijks houden de havenarbeiders op 1 november een bloemenhulde voor overleden collega's. Dat willen ze blijven doen, maar uiteraard niet in een beeldendepot. Het gemeenteraadsdebat zorgde voor verrassende eensgezindheid. Of toch niet helemaal: Axel Polis (Open Vld) ziet de Buildrager liever in het Maritiem Museum of het Havenhuis. Schepen Caroline Bastiaens (CD&V) hakte de knoop door: het beeld komt op het nieuwe Schengenplein. Na een grondige poetsbeurt. Zodra het stadhuis weer de deuren opent, kan de Buildrager terugkeren naar de Suikerrui.





LEZ

Ook het debat over de lage-emissiezone (LEZ) leverde coalities op tussen oppositie en meerderheid. Dirk Van Duppen (PVDA) stond geïsoleerd in zijn motie om Linkeroever uit de LEZ te halen, om sociale redenen. Freya Piryns (Groen) reageerde vol onbegrip. "Ik snap PVDA totaal niet. De LEZ is geen wonderoplossing, maar hélpt wel een beetje. Wij willen een uitbreiding, geen inkrimping." Ze kreeg steun van Kathleen Van Brempt (sp.a) en ook Kevin Vereecken (N-VA) trad Piryns bij. (PHT/ADA)