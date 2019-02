Bruut geweld: inbrekers werpen kelderrooster door raam elektronicawinkel Sander Bral

19 februari 2019

17u08 0

De lokale politie werd in de nacht van maandag op dinsdag verwittigd voor een inbraakpoging in een elektronicawinkel in de Offerandestraat. Bij aankomst van de politie waren twee verdachten al overmeesterd door omstaanders. Een raam van het pand was ingegooid met een kelderrooster, afkomstig van een keldergat om de hoek. Beide mannen werden geboeid, één van hen had een schroevendraaier op zak, de andere was in het bezit van een zaklamp. Volgens getuigen was er sprake van een derde verdachte die zou zijn ontsnapt. Het labo kwam ter plaatse en er is een onderzoek gestart naar de derde verdachte.