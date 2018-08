Bruno Van den Broecke brengt monoloog naar Theaterfestival 14 augustus 2018

02u41 0

Het Theaterfestival loopt van 30 agustus tot 9 september in De Singel en pakt uit met Para. Deze schitterende monoloog van Bruno Van den Broecke met tekst van David Van Reybroeck verhaalt op unieke wijze over de grootschalige Belgische militaire interventie in Somalië in 1992-93. Daarvoor doorploegde Van Reybrouck twee jaar lang archieven en publicaties, en interviewde paracommando's die deelnamen aan deze missie, zowel officieren als gewone soldaten. Een verhaal over idealisme en onvermogen, over nobele doelstellingen en vuile praktijken. Van Den Broecke toonde zich eerder al met Missie, eveneens een samenwerking met Van Reybroeck, een meester in de monoloog. Zowel voor donderdag 30 als vrijdag 31 augustus zijn er nog kaarten te koop. (DILA)