Brunchen in Goodie Foodie: verse granola, geen vers fruitsap Annelin Marien

06 maart 2019

09u13 0 Antwerpen In de Leeuwenstraat, vlakbij de gezellige Vrijdagmarkt, gaan mijn zus en ik op een luie vrijdagvoormiddag eten bij Goodie Foodie. Achter de bar bakt er iemand pannenkoeken, en we zien ook een schotel verse granola uit de oven komen. Goed, want wij hebben zin in een lekkere brunch!

Als we aan komen wandelen zien we door de grote ramen meteen het kleine, gezellige interieur met tinten lichtroze en lichtblauw. We hopen dat er voor ons nog een plekje is, want we tellen maar 16 plaatsen en reserveren was niet mogelijk, maar we hebben geluk.

De specialiteiten van Goodie Foodie zijn pannenkoeken en bagels, en daarvan staan er een heleboel op de kaart. American pancakes, breakfast pancakes, hartige pannenkoeken, en alle soorten bagels die je kunt opnoemen. Ik ben ook meteen fan van de ontbijtformules, die je de hele dag lang kan bestellen. Wat ik wel mis op de kaart, is vers fruitsap. Dat vind ik in een ontbijtzaak toch een must. Ik bestel dan maar een gewone fruitsap. Verder is er op de kaart niets aan te merken, als je van pannenkoeken en bagels houdt tenminste.

Mijn zus kiest voor de breakfast pancakes, en ik de bagel ontbijtformule. Daarvoor krijg ik een bagel naar keuze (met de keuze tussen een witte of een meergranenbagel, zeker een pluspunt), yoghurt met granola en een warme drank. Ik kies de bagel met zalm, avocado, roerei en cream cheese, en hoewel ik normaal niet zo’n grote fan ben van ei, smaakt het roerei me heel goed in combinatie met de zalm en avocado. De smaken zitten goed, en ik heb eigenlijk al genoeg gegeten met die bagel alleen. Toch ben ik blij dat de yoghurt er als een extraatje ook nog bij is, want de verse granola smaakt heerlijk.

Aan de kant waar mijn zus zit, hoor ik enkel nog ‘hmmm’. Bij haar, een rasechte zoetebek, kan je ook maar weinig verkeerd doen met pannenkoeken, maar het zijn zeker lekkere exemplaren met verse stukjes lekker fruit zoals ananas, aardbei, blauwe bes, meloen, banaan en kiwi). De pannenkoeken zijn overgoten met yoghurt en wat granola, wat het geheel tot een mooi, indrukwekkend bordje maakt.

Als afsluiter bestellen we elk nog een homemade icetea, ik met citroensmaak en mijn zus met framboos. Mijn icetea is lekker, maar iets te zoet voor mij, die met framboos is beter. Als we de rekening vragen, merk ik op dat de bediening niet heel aanwezig was, maar dat is in zo’n kleine zaak als deze helemaal niet nodig. We zijn zeker op een correcte manier bediend als we dat nodig hadden, en een overaanwezige ober zou in de kleine zaak niet zo aangenaam zijn. En zo zetten wij onze luie vrijdag met een volle maag tevreden voort.

Leeuwenstraat 23, 2000 Antwerpen

0487/29.38.05

Pannenkoeken: €7-14.

Bagels: €8,5-10,5

Ontbijt menu’s: €5-19,5

Eten: 7,5/10

Bediening: 7,5/10

Comfort: 7/10