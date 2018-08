Bruggen tot woensdag buiten werking 04 augustus 2018

De aanhoudende warmte stuurt de werking van de Oosterweelbrug en de Wilmarsdonkbrug tussen het Leopold- en het Albertdok op de Antwerpse rechteroever in de war.





De twee bruggen, die op en neer kunnen voor de scheepvaart, werden gisteren tussen 12 uur 's middags en 2 uur 's nachts buiten werking gesteld. De maatregel werd donderdag ook al ingevoerd en duurt zeker tot en met woensdag. Daarna volgt een evaluatie.





"De maatregel is preventief", weet Wilma Schippers van Havenbedrijf Antwerpen. "Door de hitte kunnen dat de bruggen uitzetten, waardoor er problemen met het vergrendelingssysteem optreden. 's Nachts na 2 uur is het voldoende afgekoeld, waardoor de bruggen wél veilig op en neer kunnen." Door de maatregel ondervindt het wegverkeer hinder. Volgens Havenbedrijf Antwerpen blijft de hinder voor de scheepvaart veeleer beperkt. "Schepen kunnen rondvaren via de Noordkasteelbrug." (BJS)