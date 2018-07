Bromfietser zonder rijbewijs zwaargewond 02 juli 2018

Op de Jan De Voslei is vrijdagavond een bromfietser gewond geraakt nadat hij was ingereden op een auto. De bromfietser had kort voordien een ongeval veroorzaakt op de Camille Huysmanslaan, toen hij een wagen raakte die een manoeuvre uitvoerde. De bestuurder van de wagen verklaarde dat de bromfietser meteen rechtstond en wegreed richting Jan De Voslei. Hij reed volgens de bestuurder door het rood ter hoogte van het kruispunt met de Jan De Voslei, waarna hij opnieuw inreed op een passerend voertuig. Bij de tweede botsing raakte de bromfietser zwaargewond, hij moest overgebracht worden naar het Universitair Ziekenhuis voor verzorging. Hij kon geen rijbewijs voorleggen en was nog niet in staat om verhoord te worden. (NBA)