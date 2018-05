Bromfietser botst op afdraaiende auto 19 mei 2018

Een 37-jarige bromfietser is gistermiddag zwaargewond geraakt bij een botsing op de Slachthuislaan. De man stak het grote kruispunt aan de Noordersingel over en reed de Slachthuislaan op. Net op dat moment draaide een wagen die vanuit de tegengestelde richting kwam, linksaf richting de parking van supermarkt Aldi.





De bromfietser boorde zich in de flank van de auto. De 37-jarige man werd levensgevaarlijke gewond afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis.





De straat werd kort afgesloten maar het parket besliste geen verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. De omstandigheden van het ongeval waren duidelijk genoeg.