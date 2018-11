Bromfietser (36) zwaargewond na uitwijkmanoeuvre Sander Bral

27 november 2018

Een 36-jarige man is zwaargewond geraakt bij een ongeval. De man reed zondagavond met zijn bromfiets over de Mechelsesteenweg en week om een onbekende reden uit naar rechts. Zo raakte hij de aanwezige hekken, een stapel stenen en wellicht nog een verkeersbord. Daarna is de bromfiets naar links afgeweken en belandde het slachtoffer op de grond. Er werd meteen medische hulp gestuurd. Onder begeleiding van een medisch urgentieteam werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeerde niet in levensgevaar. Hij legde wel een positieve ademtest af. Er raakte niemand anders bij het ongeval betrokken.