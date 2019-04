Bromfietser (19) rijdt door rood: 78-jarige voetganger zwaargewond Jan Aelberts

14 april 2019

16u16 0

Op de Jan De Voslei op ‘t Kiel is zaterdagvoormiddag een man van 78 jaar zwaargewond geraakt bij een aanrijding. De man stond ter hoogte van de Louis Strausstraat te wachten om over te steken. Toen het licht op groen sprong en overstak, werd hij aangereden door een 19-jarige bromfietser die het rode licht negeerde. Volgens getuigen reed hij aan hoge snelheid over het fietspad. De man kwam enkele meters verder ten val op en liep een breuk op. De bromfietser raakte zelf ook lichtgewond bij de val.