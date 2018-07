Bromfietsdief op heterdaad betrapt 04 juli 2018

02u49 0

Op het Steenplein in het historisch centrum werd in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige verdachte gevat die had geprobeerd om een bromfiets te stelen. De verdachte werd opgemerkt door een politiecamera en viel op omdat hij samen met een kompaan achter een muurtje in de weer was met een schroevendraaier. Er werd een ploeg aangestuurd die één van de twee verdachten kon vatten. De tweede verdachte zette het op een lopen en kon ontkomen. Er werd ook een schroevendraaier en de kickstarter van een bromfiets gevonden. De politie kon op locatie ook een bromfiets aantreffen met een geforceerd slot en een ontbrekende kickstarter. De eigenaar van de bromfiets werd gecontacteerd. De verdachte bleek ook in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis en werd meegenomen voor verhoor. (BSB)