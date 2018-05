Bromfietsdief met 56 feiten op kerfstok crasht 22 mei 2018

02u26 0

In de Nassaustraat verwondde een dertigjarige dief zich zondagavond toen hij viel met een gestolen bromfiets. Het slachtoffer verklaarde dat hij even was afgestapt om een adres op te zoeken, maar zijn sleutels wel in het contact had gelaten. De verdachte kon van deze onoplettendheid gebruik maken om met de bromfiets weg te rijden. Het slachtoffer is daarop beginnen roepen. Twee politie-inspecteurs die in hun vrije tijd iets aan het eten waren in de Nassaustraat kwamen hem te hulp. Toen zij de verdachte probeerden staande te houden verloor deze de controle over zijn stuur en reed tegen een muur. De twee politiemannen verwittigden hun collega's en het snelleresponsteam kon de man arresteren. Omdat de man zichzelf had verwond werd hij door de politie eerst naar het ziekenhuis begeleid en nadien naar de cel. Na controle bleek dat de man geseind stond voor verhoor, hij bleek gekend voor 56 feiten, waaronder drugs en zware diefstal. (BSB)