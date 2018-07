Brokkenpiloot heeft geen rijbewijs 02 juli 2018

02u24 0

Een brokkenpiloot heeft vrijdag heel wat schade aangericht. Een zwarte Peugeot reed een wagen aan op de Plantin en Moretuslei en veroorzaakte een aanrijding met een fietser op het Sint Jansplein. Er kwam ook een melding dat het voertuig zich kortstondig op het trottoir had geparkeerd, alvorens opnieuw weg te rijden. Uiteindelijk werd het voertuig door de douane tegengehouden in de Waaslandtunnel, waar het opnieuw een ongeval had veroorzaakt. Deze keer werd de vlucht van de chauffeur gestopt. De bestuurder vertoonde tekenen van middelengebruik en kon geen geldig rijbewijs voorleggen. (NBA)