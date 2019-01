Broers steken dronken man neer op straat: tot 4 jaar cel voor poging doodslag BJS

15 januari 2019

De broers Mario (34) en Jürgen B. (32) zijn in Antwerpen veroordeeld tot respectievelijk 4 jaar en 36 maanden cel wegens poging tot doodslag. Na een banaal incident in het centrum van Antwerpen hadden ze een dronken man neergestoken.

De politie werd op 26 augustus 2016 naar de Lange Nieuwstraat in Antwerpen gestuurd, waar op straat een zwaargewonde man was gevonden. Het slachtoffer werd met twee messteken in de onderbuik en de rug naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen vertelden de politie dat ze twee mannen bij het slachtoffer hadden gezien. De mannen waren op de vlucht geslagen.

Bebloed mes

De politie kon Mario en Jürgen B. iets later in de buurt oppakken. Hun kleren waren bebloed en Mario B. was in het bezit van een bebloed mes. De twee mannen waren onder invloed en zeiden dat ze niets met de feiten te maken hadden. Wel zouden ze bij het slachtoffer zijn gestopt “om hem te helpen”.

Dankzij camerabeelden kwam de politie meer over de zaak te weten. Op de beelden was te zien hoe het slachtoffer de twee mannen op straat was gekruist en allerlei gebaren maakte. De beklaagden gingen de confrontatie aan. De beelden toonden vervolgens Mario B. die bij het slachtoffer stond. Op de T-shirt en broek van het slachtoffer vormden zich grote donkerkleurige vlekken. Jurgen B. stond iets verderop. In een latere fase probeerde hij Mario B. tegen te houden, toen die opnieuw de confrontatie met het slachtoffer opzocht.

Stroomstootwapen

De rechtbank vond de schuld van de beklaagden bewezen. Bij de strafbepaling werd wel rekening gehouden met de hulp die Jurgen B. aan het slachtoffer geboden had. Ze werden naast de poging doodslag ook nog veroordeeld voor verboden wapendracht, omdat ze bij een controle zes maanden later een airsoftwapen en een stroomstootwapen bij zich hadden