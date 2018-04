Broers krijgen werkstraf voor geweld tegen politie 18 april 2018

Twee broers Aïssa en Karim A. uit Borgerhout zijn veroordeeld tot een werkstraf omdat ze vorige zomer de politie hadden aangevallen bij een interventie. Midden september 2017 was een patrouille opgeroepen om de 31-jarige dronken en gedrogeerde Karim A. in te rekenen in de Zendelingenstraat in Borgerhout. Hij had het huis overhoop gezet en viel iedereen aan die in zijn buurt kwam. De agenten probeerden hem in de combi te krijgen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Karim A. gaf één agent een klap en rende weg.





De broer Aïssa A. nam een agent in een houdgreep toen hij achter de vluchtende Karim wilde lopen. Uiteindelijk werd Karim A. toch overmeesterd en afgevoerd.





De procureur had straffen tot 2 jaar gevorderd wegens weerspannigheid en slagen en verwondingen aan de agenten. De rechtbank milderde die aanklacht. De twee broers worden enkel schuldig bevonden aan weerspannigheid. Karim A. die al een fors strafregister heeft, krijgt een werkstraf van 200 uur, zijn broer een werkstraf van 100 uur opgelegd.





Een derde verdachte Ali B., die de politie zou hebben afgeleid en met een handgebaar Karim A. had duidelijk gemaakt te vluchten, werd vrijgesproken. (PLA)